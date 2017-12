Roque Jr pode trocar o Milan pelo Leeds O zagueiro brasileiro Roque Jr poderá trocar o futebol italiano pelo inglês. O jogador, que defende o Milan, está sendo sondado pelo Leeds United, segundo confidenciou nesta quarta-feira, o técnico do clube inglês, Peter Reid. "Trata-se de um jogador que queremos, mas não quero falar muito sobre o assunto até que as coisas estejam mais avançadas", afirmou. O zagueiro, de 27 anos, está há três temporadas no Milan. Roque Jr esteve na vitoriosa campanha do pentacampeonato mundial na Ásia e foi convocado pelo técnico Carlos Alberto Parreira para os dois primeiros jogos da seleção brasileira nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006. "Precisamos agilizar as coisas rapidamente", disse Reid. O treinador acredita que a negociação esteja fechada nos "próximos dois dias".