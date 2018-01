Roque Jr sob investigação na Itália Um comitê de juízes formado em Udine, na Itália, está investigando a origem do passaporte de nacionalidade portuguesa do zagueiro Roque Júnior, do Milan. Além do jogador brasileiro, diversos outros que atuam na Liga Italiana estão sob suspeita. A justiça italiana garante já ter comprovada a falsificação dos passaportes do volante brasileiro Marcos Assunção, da Roma, e do argentino Alvaro Recoba, da Internazionale. Na mesma situação está o croata Mario Cvitanovic, do Verona, e possivelmente os três serão interrogados pelo agente Paolo Alessio Verní, que conduz as investigações. Em toda a imprensa italiana noticia-se que Verní está concentrando suas pesquisas em Lisboa, em especial sobre um português chamado Ferreira, citado em vários depoimentos de jogadores brasileiros. Nos próximos dias, juízes italianos, espanhóis, franceses e ingleses que estão investigando o escândalo sobre os passaportes, vão se reunir para coordenar um ação futura para que os casos sejam solucionados.