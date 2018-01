Roque Júnior anuncia saída do Leeds O zagueiro Roque Júnior anunciou nesta quinta-feira a sua rescisão de contrato com o Leeds United, time inglês para onde ele foi em setembro do ano passado. O jogador brasileiro, titular da seleção pentacampeã, disse que o motivo de sua saída foi a crise financeira do clube e garantiu que ainda estuda propostas para definir seu futuro. ?Entramos em comum acordo e resolvi me desligar?, revelou Roque Júnior, triste por ter jogado tão pouco no Leeds. ?Queria ficar até o final da temporada, mas infelizmente não deu certo. Mas não me arrependo, foi uma experiência a mais.? Desde a conquista do penta, em 2002, Roque Júnior vem passando por momentos difíceis na carreira. Primeiro foram as seguidas contusões que o afastaram do Milan. Agora, essa experiência frustrada no Leeds. Apesar de ainda ter contrato com o Milan, Roque Júnior descarta uma volta ao clube italiano. Ele revelou ter propostas de equipes da Alemanha, de Portugal, da Itália, da Inglaterra e ?até um time da Rússia?. ?Devo definir isso até amanhã?, afirmou.