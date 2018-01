Roque Júnior curte a aventura inglesa Roque Júnior não gosta de vida cigana, costuma criar raízes nos clubes que defende, mas em pouco mais de um mês no Leeds descobriu que a experiência britânica pode ser tão gratificante quanto a da Itália. O zagueiro titular da seleção saiu do Milan em setembro, em princípio por empréstimo até o fim da temporada. No entanto, se tudo sair como planeja, a permanência na Inglaterra pode se estender por alguns anos. ?A dificuldade, por enquanto, está na comunicação?, admitiu o campeão do mundo, em entrevista à Agência Estado, pouco depois de ter chegado ao hotel em que a delegação brasileira está hospedada em Leicester. ?Tenho noções de inglês, mas que servem mais para as férias ou viagens curtas?, diverte-se. ?No dia-a-dia, a forma como falam aqui é mais difícil.? Mas essa não é barreira intransponível. Assim como havia feito quando se transferiu para o Milan, três anos atrás, Roque tratou logo de aprimorar-se no idioma da terra da rainha. Por isso, assim que terminam os treinos corre para aulas particulares, a fim de dominar a língua de Shakespeare, Lennon e Beckham o mais rapidamente possível. ?Com o tempo, eu pego.? A compensação está em casa. Florence, sua mulher, fala inglês fluentemente e é quem se encarrega de ir às compras. ?Por sorte, aqui há vários shoppings e a gente pode passear à vontade?, conta. Por precaução, também, a família levou auxiliar brasileira, que prepara comidas ao gosto da casa. ?A cozinha inglesa não é das melhores?, já pôde constatar. Desafio ? O Leeds também não assusta o ex-zagueiro do Palmeiras. A equipe não vai bem das pernas ? tem apenas 8 pontos e freqüenta a parte baixa da classificação da Premier League ? a Primeira Divisão da Inglaterra. Mas, na avaliação de quem cresceu no futebol do interior de São Paulo, essa fase pode ser superada antes mesmo do fim do primeiro turno. ?O time é bom, mas está em formação?, observa. ?Muitos jogadores acabaram de chegar, como é meu caso?, explica. ?Não tem a base montada. Estamos vivendo fase de transição, normal e que serve para adaptação.? Roque disputou quatro partidas ? em duas o Leeds foi goleado. ?Mas estamos reagindo e vencemos no fim de semana?, avisa, ao referir-se aos 2 a 1 sobre o Blackburn. Roque não jogou, por suspensão automática, pois havia sido expulso contra o Birmingham, na semana anterior. ?Por acúmulo de amarelos e quase no fim?, frisa. Arrependimento pela mudança também não há. ?Eu queria ficar no Milan, não gosto de mudar muito?, insiste. ?Mas surgiu a chance e resolvi aproveitar. É uma forma de ter nova experiência, de vida e profissional?, adianta. ?Também é chance de ter mais seqüência de jogos do que no Milan?, imagina. ?Se der certo, fico bastante tempo aqui.?