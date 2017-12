Roque Júnior denuncia racismo em Madri O zagueiro Roque Júnior, do Bayer Leverkusen e da seleção brasileira, lamentou nesta quinta-feira em entrevista ao SporTV ter sido alvo de novas manifestações racistas em Madri. Segundo ele, Juan, seu companheiro de zaga no time alemão, também foi hostilizado por torcedores do Real Madrid, na partida de terça-feira, válida pela Liga dos Campeões. ?Uma parte dos torcedores imitavam gestos de macacos toda a vez que estava com a bola?, disse. O incidente ocorreu apenas uma semana depois de semelhantes atitudes racistas no amistoso entre Espanha e Inglaterra, no mesmo Estádio Santiago Bernabéu. De acordo com Roque, a imprensa alemã deu mais destaque ao assunto, com claras imagens dos torcedores imitando macacos.