Roque Júnior e Júnior reforçam o Siena O Siena terá dois campeões do mundo como reforços. O lateral-esquerdo Júnior deixou o Parma (em crise financeira por causa da bancarrota da Parmalat) e o zagueiro Roque Júnior aceitou proposta, depois de ter rompido contrato de empréstimo com o Leeds, da Inglaterra. Ambos jogaram juntos no Palmeiras e vão encontrar outros brasileiros ? Fernando Menegazo e Rodrigo Tadei.