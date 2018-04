Roque Júnior falha na derrota do Duisburg, pelo Alemão

Com direito a uma falha do zagueiro brasileiro Roque Júnior, o Duisburg foi derrotado em casa pelo Bochum por 2 a 0, pela 13.ª rodada do Alemão, e vai se complicando na tabela. Veja também: Classificação / Calendário / Resultados O canadense Daniel Imhof, aos 27 minutos, abriu o placar para os visitantes. Aos 37 do segundo tempo, o dinamarquês Tommy Bechmann aproveitou indecisão do brasileiro na defesa e definiu o resultado. Com o resultado, o Bochum chega aos 15 pontos e fica provisoriamente na 12.ª colocação, enquanto o Duisburg aparece em penúltimo, com nove. O time pode até ser lanterna ao fim da rodada caso o Energie Cottbus, que tem oito, supere o Hansa Rostock fora de casa.