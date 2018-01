Roque Júnior faz dois, mas Leeds perde Roque Júnior fez dois gols, mas não evitou a derrota do Leeds, por 3 a 2, em casa, em confronto com o Manchester United, pela terceira fase da Copa da Liga da Inglaterra. Com esse resultado, o time do zagueiro brasileiro foi eliminado da competição. Roque abriu o marcador aos 4 minutos do segundo tempo e Bellion empatou aos 33. Na prorrogação, sem morte súbita, Diego Forlan fez o segundo para o Manchester aos 3 minutos do segundo tempo, Roque empatou aos 8 e Djemba-Djemba definiu aos 12. O Arsenal suou para superar o Rotherham, da Segunda Divisão, ao ganhar por 9 a 8 nos pênaltis, depois de empate por 1 a 1 no tempo normal e na prorrogação. O Manchester City passou pelo Queens Park Rangers (2ª Divisão) por 3 a 0, enquanto o Wolverhampton fez 2 a 0 no Burnley (2ª Divisão). Os principais confrontos desta quarta-feira: Aston Villa x Leicester Citu, Blackburn x Liverpool, Chelsea, Notts County (3ª Divisão), Everton x Charlton Athletic, Tottenham x West Ham, Wigan x Middlesbrough.