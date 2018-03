Roque Júnior festeja e rebate críticas O zagueiro Roque Júnior não escondia a felicidade no vestiário da seleção brasileira, nesta quarta-feira à noite, após o empate, sem gols, com o Paraguai, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2006. ?Este miolo de zaga (ele e Lúcio) provou mais uma vez sua competência?, afirmou o zagueiro reserva do Siena, da Itália. ?Só tivemos problemas contra o Uruguai - empate por 3 a 3 - mas hoje conseguimos evitar a maioria das jogadas do Paraguai.? Roque Júnior aproveitou para rebater as críticas. ?É complicado ser campeão mundial e depois ser taxado de uma defesa que faz o torcedor sofrer do coração.?