Roque Júnior não deve ficar no Milan O Milan terá dois brasileiros a menos em seu elenco na próxima temporada. Serginho está perto de acertar sua transferência para o Catar e Roque Júnior com certeza não será aproveitado pelo técnico Carlo Ancelotti. A direção do clube italiano está empenhada em arrumar um time para o zagueiro e esta semana recebeu a visita de representantes do Galatasaray para tratar da transferência. O técnico do time turco é o ex-craque romeno Gheorghe Hagi. Taffarel, que foi campeão da Copa da Uefa pelo Galatasaray em 2000, integra a comissão técnica como treinador de goleiros. Os representantes do Galatasaray conversaram primeiro com o empresário Alessandro Lucci - que trabalha na Itália para Cláudio Guadagno, procurador do jogador - e em seguida foram para a sede do Milan conversar com os dirigentes italianos. O Galatasaray oferece dois anos de contrato a Roque Júnior. Alessandro Lucci pediu três temporadas. O Hertha Berlin também se interessou pela contratação de Roque, mas ele recusou a oferta porque não se trata de um clube de ponta do futebol alemão. No Milan, não haverá espaço para o zagueiro brasileiro, que tem contrato até junho de 2005. Como se não bastasse já contar com Nesta, Maldini e Costacurta para o miolo de zaga, o clube contratou o holandês Stam. Além do excesso de bons jogadores para o setor, pesa contra Roque Júnior o péssimo desempenho que teve na temporada passada. Começou no Milan, foi emprestado para o Leeds, foi um fiasco no clube inglês, voltou para a Itália para jogar por empréstimo pelo Siena e logo virou reserva. Depois, se desentendeu com o técnico e passou o final do campeonato sem ser sequer convocado para as partidas. A situação de Serginho é diferente. Mesmo tendo jogado pouco na temporada passada, ele interessa ao técnico Carlo Ancelotti e é um dos xodós do presidente Silvio Berlusconi. Mas, aos 32 anos, não quer perder a chance de fazer o melhor contrato de sua carreira. Outro que pode ir para o Catar é o atacante Luizão, do Botafogo. Ele recebeu uma proposta e está estudando.