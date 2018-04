Roque Júnior pode defender o Ituano no Paulistão O Campeonato Paulista pode ter a participação de mais um pentacampeão mundial. Depois de Roberto Carlos e Ronaldo no Corinthians, Rogério Ceni no São Paulo, Marcos e Edmilson no Palmeiras, Rivaldo, como presidente do Mogi Mirim, e Juninho Paulista, como diretor e jogador no Ituano, o zagueiro Roque Júnior pode ser o próximo. O defensor pode disputar o Campeonato Paulista justamente pelo Ituano, a convite de Juninho, seu amigo pessoal.