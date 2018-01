Roque Júnior pode desfalcar seleção O zagueiro Roque Júnior pode desfalcar a seleção brasileira no amistoso em Hong Kong, no dia 9 de fevereiro. Com uma contusão no joelho, ele não joga neste sábado, contra o Bochum, pelo Campeonato Alemão, e foi liberado pelo Bayer Leverkusen para fazer o tratamento no Brasil. O clube alemão espera a volta de Roque Júnior na terça-feira, para avaliar sua recuperação. Ele só foi liberado para vir ao Brasil, fazer tratamento com seu médico pessoal, porque se recusou a tomar uma injeção receitada pelos médicos do Bayer - alegou ter medo de injeção. A recusa de passar pelo tratamento do departamento médico do clube irritou o técnico do Bayer, Klaus Augenthaler. ?Na próxima vez em que formos contratar um novo jogador, talvez devêssemos perguntar se ele aceita tomar injeções?, afirmou.