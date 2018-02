Roque Júnior pode reforçar Bayer Leverkusen em amistoso Depois de passar por um tratamento de cinco meses por causa de uma operação no tendão de Aquiles, o zagueiro brasileiro Roque Júnior, 30, deverá voltar a defender o Bayer Leverkusen na próxima semana no amistoso com o italiano Cisco Roma. Durante o período em que esteve parado, o defensor fez sua recuperação no Reffis do São Paulo. O ex-jogador do Palmeiras atuou oficialmente pela última vez na equipe germânica no final da temporada 2005/06 do Nacional. "Não tenho mais dor. Estou me sentindo muito bem e quero jogar logo pelo Bayer novamente", disse o zagueiro, campeão do mundo pela seleção brasileira em 2002, na Copa do Japão e Coréia do Sul. O treinador Michael Skibbe, que conta também com os brasileiros Juan e Athirson, enalteceu o regresso do zagueiro. "É como se tivéssemos feito uma contratação", disse. "Sua confiança com a bola, criatividade e forte marcação são notavelmente boas. É muito bom contar com ele novamente", acrescentou. Com o Campeonato Alemão paralisado devido ao rigoroso inverno no país, o Bayer Leverkusen está treinando na cidade de Roma, na Itália. A equipe, que ocupa a sexta colocação na tabela, volta a jogar pelo Nacional apenas no dia 27 de janeiro, contra o Alemannia Aachen, fora de casa.