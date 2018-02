Roque Júnior renova contrato com Bayer O Bayer Leverkusen anunciou nesta segunda-feira a renovação do contrato do zagueiro Roque Júnior. Ele chegou no começo da temporada ao clube alemão, para substituir o também brasileiro Lúcio, negociado com o Bayern de Munique, e acertou novo compromisso até 30 de junho de 2007. Jogador da seleção brasileira, Roque Júnior está com 28 anos. Ele passou uma fase difícil após conquistar o pentacampeonato na Copa de 2002, na Coréia/Japão. Ao sofrer algumas contusões, perdeu lugar no Milan, passou pelo futebol inglês (Leeds) e defendeu também o Siena, na Itália, antes de ir para a Alemanha. E, agora no Bayer Leverkusen, parece ter voltado à boa forma.