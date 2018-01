Roque Júnior sofre nova contusão O Milan, depois de vencer o Lokomotiv nesta quarta-feira pela Liga dos Campeões, enfrenta o Torino pelo Campeonato Italiano, sábado, em Turim. Rivaldo e Dida devem jogar. Roque Júnior, machucado, continua de fora. Serginho e Leonardo serão opções no banco de reservas. Dos cinco brasileiros do Milan, a situação mais complicada é a de Roque Júnior. O zagueiro sofreu uma contusão no ombro esquerdo, há dez dias. E deve ficar mais duas semanas sem jogar. "Passei por um exame detalhado na segunda-feira e foi constatada uma pequena lesão no mesmo ombro que operei ano passado. Os médicos do clube me disseram que a lesão não é muito grave e em algumas semanas devo voltar a jogar", contou ele. Depois da cirurgia que sofreu ano passado, Roque Júnior ficou cinco meses sem jogar. Voltou no final de janeiro e foi convocado por Carlos Alberto Parreira para o amistoso do Brasil contra a China, dia 12, em Guanghzou. O zagueiro se apresentou à seleção brasileira, mas na véspera da partida foi vetado pelo médico José Luiz Runco. "Estou na expectativa de me recuperar logo para voltar a jogar pelo menos até o dia 14 de março, quando o Parreira convocará os jogadores brasileiros que atuam na Europa para o amistoso contra Portugal", afirmou Roque Júnior. "É o início de um novo trabalho na seleção e não quero perder espaço. Confio no Parreira."