Roque Júnior volta ao time do Milan Cinco meses depois de sofrer uma lesão no ombro esquerdo, o zagueiro brasileiro Roque Júnior está de volta ao Milan. Ele foi convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para o jogo desta terça-feira contra o Chievo, em Milão, pela rodada de ida das quartas-de-final da Copa da Itália e ficará no banco de reservas. Depois do Mundial da Coréia/Japão, Roque chegou ao clube com o prestígio em alta. Mas deu azar e se machucou aos 25 minutos do primeiro tempo do jogo contra o Slovan Liberec, pela fase preliminar da Liga dos Campeões, no dia 14 de agosto. Ficou parado esse tempo todo e agora terá de correr para recuperar o espaço perdido, enfrentando a concorrência de Nesta, Maldini e Costacurta. Ancelotti deixou fora da lista de convocados oito jogadores que foram titulares na vitória de domingo sobre o Bologna pelo Campeonato Italiano: Dida, Simic, Maldini, Kaladze, Gattuso, Ambrosini, Rivaldo e Shevchenko. O argentino Redondo será titular e os brasileiros Leonardo e Serginho disputam uma posição. A Copa da Itália terá dois jogos na quarta-feira: Juventus x Perugia e Bari x Lazio. A rodada de ida será completada quinta-feira com o confronto entre Vicenza e Roma.