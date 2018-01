Roque não quer sair tão cedo do Milan A imprensa italiana insinuou, com freqüência, a possibilidade de o Milan abrir mão de Roque Júnior. O zagueiro campeão do mundo seria dispensável porque o líder do Campeonato Italiano tem os veteranos Costacurta e Maldini, além de Nesta, contratado no início da temporada. As especulações, no entanto, não incomodaram o brasileiro, fora da equipe desde agosto, quando sofreu contusão no ombro que o mantém afastado dos gramados. Um dos homens de confiança de Felipão na Copa da Coréia e do Japão, ele pretende cumprir à risca o contrato com os milaneses, até junho de 2005. "Costumo criar raízes nos clubes por onde passo", recorda. "Fiquei três anos no São José, cinco no Palmeiras e estou há dois e meio no Milan", enumera. "Não quero mudar." Leia mais no O Estado de S. Paulo