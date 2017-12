Roque Santa Cruz deve treinar com o Paraguai nesta semana Principal atacante da seleção paraguaia, Roque Santa Cruz espera retornar os treinamentos no final desta semana. O jogador sofreu uma pequena lesão no joelho direito e ainda não participou da preparação que o Paraguai realiza na Áustria para a disputa do Mundial. "No final da semana tentarei voltar", revelou o jogador do Bayern de Munique em entrevista publicada nesta terça-feira pelo jornal alemão Bild. O Paraguai começou os treinamentos na semana passada, em Flauchau, na Áustria. O atacante não vai participar dos amistosos que o Paraguai disputará nesta semana. O primeiro deles será quarta-feira, contra a Noruega. O outro acontecerá no sábado, contra a Dinamarca. Entretanto, Santa Cruz espera jogar no amistoso contra a seleção da Geórgia, que acontecerá no dia 31 deste mês. "Vamos ver. O mais importante é que eu esteja em condições para o primeiro jogo do Mundial, no dia 10 de junho, contra a Inglaterra", comentou. O Paraguai está no Grupo B da Copa do Mundo, ao lado da Inglaterra, Suécia e Trinidad & Tobago.