Roque Santa Cruz diz que está pronto para jogar na estréia O atacante paraguaio Roque Santa Cruz disse nesta quinta-feira que está em condições de enfrentar a Inglaterra, no sábado, na estréia de ambas as seleções na Copa. Para ele, a definição sobre sua participação na partida cabe somente ao técnico Aníbal Ruiz. "Estou bem e não tenho problemas, mas vamos ver como vai ficar a escalação do time mais tarde", afirmou o jogador do Bayern de Munique, que ficou inativo durante a maior parte da temporada em virtude de uma operação na perna. Santa Cruz, que recentemente também foi acometido de uma tendinite, é vital para as pretensões da equipe paraguaia na Copa, principalmente depois do corte de José Cardoso, anunciado na segunda-feira. "Estou me recuperando e me sentindo bem. Acho que vou começar jogando, mas não sou eu quem decide, é o técnico". Por sua vez, o técnico Ruiz negou-se a revelar se o atacante estará em campo no jogo contra a Inglaterra. "Aguardem até a hora da partida e, então, vocês verão se ele vai jogar", afirmou o treinador, rindo. Se Santa Cruz não atuar, é provável que seu substituto seja Nelson Cuevas. Além da Inglaterra, o Paraguai terá como adversários de grupo B as seleções da Suécia e de Trinidad e Tobago.