Roque Santa Cruz faz seu primeiro coletivo após contusão O atacante Roque Santa Cruz, que se recupera de uma lesão no joelho direito, realizou, nesta sexta-feira, seu primeiro coletivo com a seleção paraguaia, que já está treinando em Oberhaching, na Alemanha. "Ainda tenho que ganhar ritmo de jogo e temos uma semana para isso", afirmou Santa Cruz, contando os dias que faltam para o Paraguai estrear na Copa, dia 10 de junho contra a Inglaterra, em Frankfurt. O jogador do Bayern de Munique disse que ainda não pode dar tudo de si, mas assegurou que tem condições de atuar como titular da seleção paraguaia desde o início do mundial da Alemanha. Porém, a mesma lesão fez o atacante se submeter a uma cirurgia delicada há seis meses. De acordo com o técnico paraguaio, Aníbal Ruiz, Nelson Cuevas, do Pachuca (México) será escalado como titular no jogo contra a seleção inglesa, como no amistoso contra a Georgia, que aconteceu na Áustria, na última quarta-feira, vencido por seu selecionado por 1 a 0. Outra preocupação do Paraguai é a gripe que atacou outro atacante, o veterano Jose Cardozo, que é dúvida para o amistoso de sábado, contra um combinado da Bavária (região ao sul da Alemanha), o último dos paraguaios antes da Copa do Mundo. Além da Inglaterra, o Paraguai também enfrenta no Grupo B: Suécia e Trinidad e Tobago.