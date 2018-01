Rosario bate o Cerro no Paraguai e classifica o Palmeiras O Rosario Central fez um grande favor ao Palmeiras na noite desta quinta-feira. Venceu o Cerro Porteño por 3 a 1, em pleno Estádio Defensores Del Chaco, em Assunção, no Paraguai, e classificou o time de Emerson Leão para a próxima fase da Copa Libertadores. O Palmeiras já assegurou, no mínimo, a segunda colocação do Grupo 7. Tem nove pontos, dois a mais que o Atlético Nacional, da Colômbia, e quatro a mais que o Cerro e Rosario. O time brasileiro só pode ser ultrapassado pelo colombiano. Por isso, a partida do dia 13 de abril, no Parque Antártica, contra o próprio Cerro, servirá apenas para definir se o Palmeiras ficará na primeira ou na segunda posição. No mesmo dia, o Atlético Nacional vai à Argentina enfrentar o Rosario precisando da vitória para seguir na competição. O Cerro Porteño dominou a partida desta quinta, mas esbarrou na grande atuação do goleiro Álvarez e na falta de pontaria de seus atacantes. Na base do contra-ataque, o Rosario abriu o placar aos 41 minutos do primeiro tempo, com o atacante Rubén. Apoiado pela torcida, o Cerro empatou logo aos quatro da segunda etapa. Salcedo aproveitou uma sobra na área e bateu forte, sem chance de defesa para Álvarez. O Rosario teve a chance de desempatar três minutos depois, quando De Vaca cometeu pênalti sobre Días. Vitti bateu no canto esquerdo e o goleiro Barreto defendeu. Mas o time argentino manteve a tranqüilidade e chegou ao segundo gol aos 26 com Ruben, que entrou na área pela esquerda e bateu cruzado. O terceiro veio logo em seguida: três minutos depois, Encina também chutou cruzado para fechar o marcador.