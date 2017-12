Rosario Central derrota Olimpia por 2 a 0 A equipe argentina do Rosario Central venceu o Olimpia do Paraguai, por 2 a 0, nesta quinta-feira, em partida válida pelo Grupo 9 da Copa Libertadores da América. Os gols foram de Gonzalo Belloso (aos 18 minutos do segundo tempo) e Germán Herrera (aos 28).