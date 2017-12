Rosario Central passa na Sul-Americana O Rosario Central venceu por 1 a 0 o seu arquiinimigo Newell?s Old Boys nesta segunda-feira à noite e garantiu sua classificação para as oitavas-de-final da Copa Sul-Americana (no jogo de ida os times tinham empatado por 0 a 0). Agora, o Rosario aguarda o vencedor do confronto São Paulo x Internacional para saber quem será seu adversário.