Rosario derrota o Cobreloa no Chile O Rosario Central, da Argentina, conseguiu um excelente resultado fora de casa e ficou perto da vaga nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, jogando em Calama, no Chile, os argentinos derrotaram o Cobreloa por 3 a 2, na abertura das oitavas-de-final da competição. A partida de volta acontece na próxima terça-feira. O Cobreloa saiu na frente, com o gol de Pablo Abdala aos 15 minutos do primeiro tempo. Mas, na segunda etapa, a equipe argentina conseguiu virar. Aos 2, Gabriel Loeschbor empatou. Aos 11, Maximiliano Cabezas fez 2 a 1 para o Rosario. O time chileno ainda empatou aos 36, com Nicolás Tagliani. Só que, três minutos depois, Ezequiel González definiu a vitória dos argentinos.