Rosario e Cruz Azul tentam ir à final Rosario Central e Cruz Azul decidem hoje, às 21h, em Rosário, no jogo de volta, quem passará à final da Copa Libertadores da América e irá enfrentar o Boca Juniors. Os argentinos necessitam de vitória por três gols de diferença (ou mais) para irem direto à decisão (vantagem por dois gols obriga a decisão por pênaltis, e qualquer outro resultado favorece o Cruz Azul, que venceu o jogo de ida por 2 a 0, na Cidade do México). O "Gigante de Arroyito" estará lotado. Todos os 43 mil ingressos foram vendidos. Leia mais no Jornal da Tarde