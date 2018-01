Rosário e Junior garantem vagas O Rosário Central, da Argentina, garantiu a sua classificação para a segunda fase da Copa Libertadores da América, ao vencer o também argentino Vélez Sarsfield por 2 a 0, nesta quinta-feira, no estádio José Amalfitani, do rival. Com este resultado, o Rosário foi o campeão do Grupo 1, com 13 pontos ganhos. O Vélez terminou em terceiro lugar, com 9 pontos, e foi eliminado. Os gols do Rosário foram marcados por Pizzi e Arias. Em Barranquilla, na Colômbia, o Atletico Junior também se classificou, em segundo lugar no Grupo 1, ao empatar com o Universitario, do Peru, em 1 a 1. Restrepo marcou para o time da casa, que encerrou a primeira fase da Libertadores com 9 pontos ganhos. Paolo Maldonado marcou para a equipe peruana, que ficou em último lugar no Grupo 1, com 2 pontos.