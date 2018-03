Rosario garante vaga na Libertadores Rosario Central (Argentina) e Cobreloa (Chile) empataram em 1 a 1, na noite desta terça-feira, em Buenos Aires. Com este resultado, a equipe argentina garantiu vaga nas quartas-de-final da Copa Libertadores da América, pois havia vencido o adversário por 3 a 2 na partida de ida, no Chile. Num jogo com quatro expulsões (duas de cada lado), Luciano de Bruno abriu o placar para o time da casa aos 38 minutos do primeiro tempo. Na segunda etapa, Nicolás Tagliani empatou para os chilenos aos 38. O próximo adversário do Rosario será o vencedor do confronto entre Nacional (Uruguai) e América de Cali (Colômbia), que jogam na quinta-feira.