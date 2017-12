Rosário vai atuar na retranca, diz técnico O técnico Miguel Angel Russo, do Rosário Central, não tem nenhum receio em admitir: os argentinos jogarão retrancados contra o São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbi, com o objetivo de segurar o empate e conseguir a classificação para as quartas-de-final da Taça Libertadores. Russo anunciou que sua equipe adotará uma tática "muito defensiva" e buscará o gol apenas nos contra-ataques. A vitória por 1 a 0 no jogo de ida, em Rosário, na quarta-feira passada, dá a vantagem do empate ao time argentino. O meia Pablo Sánchez, com uma lesão no joelho esquerdo, é o único desfalque do time argentino. Mesmo fora da partida, não deixou de provocar os rivais. "Nosso plano de jogo é manter a posse de bola e tocar com inteligência. Até porque o meio-campo não é o sorte do São Paulo", disse o jogador, que deve ser substituído por Matías Irace. Gonzalo Belloso, autor do gol da vitória na primeira partida, continuará no banco de reservas. Precavido, o Rosário também treinou cobranças de pênaltis. "Estamos dispostos a segurar o empate, mas devemos estar preparados para o pior. Por isso treinamos pênaltis, que, afinal, podem definir a vaga", disse Russo.