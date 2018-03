Rosario vence América na Libertadores O Rosario Central derrotou o América de Cali por 1 a 0, nesta terça-feira à noite, em Rosario (Argentina), na partida de ida das quartas-de-final da Copa Libertadores da América. O atacante Juan Antonio Pizzi marcou o único gol do jogo, aos 21 minutos do primeiro tempo. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 29, na Colômbia, e o time argentino tem a vantagem de poder empatar para ficar com a vaga nas semifinais.