Rosenborg: 11.º título consecutivo O Rosenborg conquistou o décimo primeiro título consecutivo no Campeonato da Noruega. Com a derrota do Molde sobre o Stabaek por 4 a 2, o time de Trondhein assegurou o título antecipado. ?Pensavamos ser campeões na próxima semana?, disse o técnico Nils Arne Eggen, 10 anos no comando de sua equipe.