Rosicky e Galasek desfalcam República Checa em amistoso Os meio-campistas checos Rosicky e Galasek estão fora do amistoso entre a República Checa e Trinidad e Tobago, que acontece no sábado em Praga. Os jogadores da seleção checa estão com problemas musculares e por isso não participarão do jogo entre as duas equipes que jogam neste mundial. "O futebol destes dois jogadores é crucial para nossa equipe. Não que sejam insubstituíveis, mas uma eventual ausência dos dois contra os Estados Unidos, na nossa estréia na Copa (dia 12 de junho em Gelsenkirchen), será muito sentida. Por isso prefiro poupá-los agora", afirmou o Karel Bruckner, técnico da seleção checa. Além dos norte-americanos, a República Checa também encara, no Grupo E: Itália e Gana. Trinidad e Tobago está no Grupo B, junto com Inglaterra, Paraguai e Suécia.