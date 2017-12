Rosinei acusa lesão e causa mais dor de cabeça a Carpegiani

Com a ida de William para a seleção sub 20, o técnico do Corinthians, Paulo Cezar Carpegiani já quebrava a cabeça com quem seria o substituto da jovem revelação corintiana no meio-campo, mas agora o treinador ganhou mais um motivo para se preocupar, Rosienei, provável dono da posição na ausência de William, acusou uma lesão que vinha escondendo da comissão técnica do clube para jogar em Natal no último domingo. O meia foi poupado do treino desta quinta-feira e a promessa dos médicos é de que ele volte a treinar nesta quinta. Quem atuou em sua posição nesta manhã foi o volante Carlos Alberto, indicando que Carpegiani pode optar por um meio mais marcador contra o perigoso Paraná, neste sábado, no Morumbi. Mesmo com mais esse problema, o treinador manteve praticamente o mesmo time do treino de quarta, com Edson na lateral-esquerda e o lateral-direito Pedro improvisado no meio-campo. Aliás, devido às complicações no setor, Carpegiani insistiu em bastante em treinar jogadas aéreas.