Rosinei deve ter alta nesta quinta O meia Rosinei, do Corinthians, sofreu um acidente de carro na noite de terça-feira e não pôde atuar nesta quarta-feira contra o Goiás pela Copa Sul Americana. O jogador, no entanto, passa bem. Rosinei estava saindo do treino no Parque São Jorge, na região do Tatuapé, e indo para a concentração do time - em um hotel da Frei Caneca - quando bateu seu carro. Segundo o médico do clube, dr. Paulo de Faria, o meia de 22 anos havia acabado de fazer uma curva quando ocorreu o acidente. Nenhuma outra informação foi divulgada. "Na verdade eu nem perguntei como aconteceu (o acidente). Estava mais preocupado com sua saúde", afirmou dr. Paulo. O jogador teria batido a cabeça e, na seqüência, reclamado de fortes dores, sendo encaminhando ao Hospital Santa Virgínia, onde foram realizados os primeiros exames - nenhuma lesão foi constatada. Depois das radiografias, o meia foi transferido para o Hospital São Luiz, em Itaim. Segundo o boletim médico divulgado hoje à noite pelo hospital, o meia chegou "às 22 horas de terça-feira apresentando trauma de crânio, tórax e joelho esquerdo. Rosinei foi submetido a vários exames de diagnóstico, que não apontaram a existência de anormalidade mais grave." De acordo com dr. Paulo, o atleta teria passado por uma tomografia para saber se haveria ainda alguma conseqüência por causa do trauma, mas nada de grave foi diagnosticado. O meia, que já marcou seis gols no Campeonato Brasileiro, passou a noite internado no hospital em observação e tem alta prevista para amanhã pela manhã. "Ele passa bem e já deve retornar aos treinos segunda-feira", tranqüilizou dr. Paulo.