Rosinei está em alta com Antônio Lopes Rosinei continua em alta com Antônio Lopes. Sem a badalação dos milhões da MSI, o garoto virou unanimidade em meio às estrelas. Enquanto os adversários se preocupam com Tevez, Nilmar e Roger, Rosinei sempre aparece de surpresa para deixar os seus gols. Já marcou oito ? é o vice-artilheiro do time, atrás apenas de Tevez, que tem 12. Durante a semana, Lopes disse que não precisava de Carlos Alberto no meio-campo para ter a sua versão do ?quadrado mágico?. Rosinei está dando conta do recado. ?Jogador precisa de confiança e o Lopes sempre me deu motivação. Desse jeito, só tenho a crescer. Ouvir isso só serve como incentivo para melhorar mais?, disse Rosinei. Além da vitória no STJD, o clube comemorou o sucesso na cirurgia de púbis do zagueiro Sebá, que, dependendo da recuperação, tem condições de voltar a jogar ainda este ano.