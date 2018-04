Rosinei, ex-Corinthians, acerta com o Murcia

O meio-campo Rosinei, do Corinthians, foi anunciado nesta quarta-feira como novo reforço do Murcia, time da primeira divisão espanhola. Embora só possa estrear em janeiro - época da reabertura do mercado de contratações -, o jogador de 24 anos se incorporará imediatamente ao clube espanhol. O acerto veio após semanas de negociação entre Murcia e o próprio meia, cujo contrato com o Corinthians acabaria em dezembro. Rosinei rescindiu seu compromisso com o clube paulista ainda em outubro, após acordo amigável. Segundo notícia divulgada no site Murcia, falta apenas a assinatura do jogador. A equipe é uma das três promovidas à primeira divisão espanhola esta temporada, e já conta com um brasileiro: o atacante Fernando Baiano. O jogador elogiou a vinda de Rosinei: "Ele está há muitos anos no Corinthians, e foi campeão do Brasileiro de 2005. É um jogador de muita qualidade e bom passe. Sua chegada será muito boa para nós e o Murcia acertou em contratá-lo", comentou o artilheiro.