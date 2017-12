Rosinei ganha espaço no Corinthians Demorou, mas parece que, enfim, chegou a hora do meia Rosinei no Corinthians. O jogador, de 21 anos, passou o ano inteiro aproveitando as brechas que surgiam na equipe sem conseguir se firmar. Mas, tudo indica que já contra o Cruzeiro, domingo, em Minas, será o titular. O técnico Tite deixou claro após o jogo da última rodada (1 a 1 contra o Fluminense, no Pacaembu) que pensa em modificar o esquema da equipe. E, ao mesmo tempo, elogiou a atuação de Rosinei, utilizado em todo o segundo tempo. "Ele entrou bem, deu qualidade e velocidade ao meio-de-campo", disse. Meia-armador de origem, Rosinei, uma das estrelas das categorias de base do Corinthians, logo conquistou a confiança de Tite, que assumiu o time em maio. O treinador, no entanto, por entender que faltava lugar no meio, o improvisou como ala-direito. Mesmo não se sentindo perfeitamente adaptado, o meia disputou algumas rodadas na posição, porém, perdeu a vaga após uma lesão muscular que o deixou mais de um mês afastado. Na intertemporada em Porto Feliz (SP), em outubro, Tite contou um detalhe que explica uma das razões para ter adiado a colocação do jovem talento entre os titulares. "Já percebi que ele se retrai quando criticado ou cobrado. No meu entender, falta ao Rosinei se impor, exigir e brigar por seu espaço. É, certamente, um excelente jogador, mas um pouco tímido", definiu o treinador. Na última semana, Tite sacou o zagueiro Valdson da equipe, recuou Filipe Alvim e, assim, abriu um lugar no meio, ocupado por Rosinei. O atleta torceu muito, mas acabou sendo reconduzido ao banco de reservas no confronto com o Fluminense. Entrou no intervalo, jogou bem e espera ter mudado a opinião do técnico gaúcho. Do volante Fabinho, pelo menos, ele já conseguiu o apoio. "O Rosinei dá mais velocidade ao time e é sempre uma boa opção", afirmou depois da partida.