Rosinei: o nome da vez no Corinthians Depois da nova vitória no Brasileiro, desta vez contra o Atlético Mineiro, no Pacaembu, conselheiros influentes se reuniram para jantar. E chegaram a uma conclusão o iraniano Kia Joorabchian está perdendo tempo ao acionar o empresário Juan Figer na busca de novo meia. O Corinthians já tem quem busca, e paga salários de R$ 4 mil a esse jogador. Ele é Rosinei. Além de fazer o gol da vitória, o garoto de 20 anos mostrou excelente futebol. "A fase está excelente. Viramos o jogo no Brasileiro. Estamos brigando para valer pela Libertadores. Revelamos o Jô e agora o Rosinei. Esse menino vai longe", aposta Fabinho. Rosinei é mais um caso da geração espontânea de jogadores que surgem no Parque São Jorge. Sem nenhum planejamento ou organização, as categorias de base continuam fertéis de maneira impressionante. "Eu estava jogando em Cruzeiro, a minha cidade, quando me mandaram fazer um teste no Corinthians. Era juvenil. Fiz, passei e fui ganhando moral aos poucos. O melhor é que sinto que as pessoas confiam em mim. Tenho que retribuir a confiança de todos por vários motivos. Entre eles o meu casamento", confessa. Rosinei tem uma filha, Maira Gabriela, de um ano e cinco meses com sua namorada Monique. O grande sonho do meia é ter dinheiro para se casar. Ele recebe R$ 4 mil mensais e precisa ajudar a mãe viúva e seus 11 irmãos que moram todos juntos em uma casa simples em Cruzeiro. "Eu quero me casar, morar com a Monique e a minha filha. E tenho de dar um pouco de conforto, comprando uma casa decente para a minha mãe e meus irmãos. Mas não posso fazer isso ganhando o meu salário. Vou Por isso me esforço tanto em cada treino porque sei o quanto significa para a minha família a minha vitória no futebol." Mas os dias de infelicidade de Rosinei estão para terminar. O vice Roque Citadini conversou muito com Tite sobre o meia. E o treinador disse que seria melhor chamar o atleta para conversar e dar um bom aumento e prolongar o seu contrato que vai até 2006.