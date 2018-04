Rosinei pode ser o meia que Tite quer O meia que o técnico Tite tanto espera pode estar debaixo de seus olhos. Três jogadores do atual elenco brigam pela responsabilidade de armar as jogadas do time e cada um tem argumentos fortes para convencer o comandante corintiano. São eles Rodrigo, Élton e Rosinei. O diretor de Futebol Paulo Angioni declarou, na semana passada, que dificilmente será possível trazer algum reforço até dia 14 - data em que se encerram as inscrições para o Campeonato Brasileiro. Sendo assim, Tite terá de se virar com o que tem em mãos. Afastado da equipe há quase dois meses após uma série de contusões seguidas, Rodrigo já treina com o restante do time e sonha com uma oportunidade. "Não vejo a hora de voltar a jogar e dar a volta por cima", declarou, durante a última semana. O meia chegou ao Corinthians em janeiro, depois de uma passagem pelo Everton, e ainda não mostrou o futebol que se espera do jogador. O pequeno Élton, de 1,57m, chegou a ser utilizado por Tite assim que o técnico se apresentou no clube, há três meses. Ele, mesmo sabendo que corre por fora, não desiste e acredita que um dia terá seu lugar. Nos treinos, é sempre um dos destaques da equipe. O mais cotado no momento, em alta na equipe, é Rosinei, de 21 anos. O jogador entrou como titular na partida diante do Atlético-MG, na última rodada, e fez o gol da vitória corintiana. Ele sabe de seu potencial e sonha alto: "Assim que tiver uma chance, vou fazer de tudo para não largá-la", afirma, esperançoso. "Quero fazer história no Corinthians."