Rosinei sofre acidente e desfalca time O meio-campista Rosinei sofreu um acidente de carro na noite de ontem em São Paulo e vai desfalcar o time do Corinthians na partida desta quarta-feira à noite contra o Goiás, pela Copa Sul-Americana. O jogador foi encaminhado no Hospital São Luiz por volta das 22 horas de ontem e permanecerá internado em observação pelo menos até o final do dia. Por enquanto, o hospital não emitiu boletim médico a respeito do estado de saúde do atleta. Rosinei teria sofrido uma pancada forte na cabeça e , por conta disso, foi submetido a exames de tomografia. Os médicos, no entanto, descartaram a ocorrência de algum dano neurológico. O técnico Márcio Bittencourt ainda não definiu o susbtituto de Rosinei na partida de logo mais às 21h45, no Pacaembu. O mais provável é que escale Carlos Alberto. Como venceu o primeiro confronto, em Goiás, por 2 a 0 o Corinthians joga com a vantagem e perder por um gol de diferença.