Rospide exige profissionalismo no Grêmio contra o Fla O técnico Marcelo Rospide afirmou nesta terça-feira que os jogadores do Grêmio precisam ser profissionais na partida contra o Flamengo, domingo, no Maracanã. Uma vitória do time gaúcho pode dar o título do Campeonato Brasileiro ao rival Internacional, segundo colocado dois pontos atrás dos cariocas.