Rospide reclama de responsabilidade dada ao Grêmio

"Somos profissionais, temos a responsabilidade de ir ao Rio e buscar a vitória. E vamos fazer isso. Confio muito no nosso trabalho, tenho o respaldo do grupo. Esta responsabilidade que estão jogando para cima do Grêmio não nos pertence. Mas, repito, somos profissionais e vamos com o intuito da vitória", afirmou.

O treinador gremista, que comandou treinamento fechado, avisou que a lista de jogadores relacionados só serão revelados no sábado. "Temos mantido contato com a direção e conforme esta determinação e as situações dos jogadores no departamento médico, vamos divulgar o grupo que viaja neste sábado", justificou.