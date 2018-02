Rostock vence o Bochum e sai das últimas colocações O Hansa Rostock saiu das três últimas colocações do Campeonato Alemão ao vencer, neste domingo, por 2 x 0, o VfL Bochum, que também briga na parte de baixo da tabela. Os gols de cabeça de Kai Buelow e Sebastian Haehnge, no primeiro tempo, colocaram o Rostock na frente e o time teve poucos problemas para manter o placar, já que o Bochum não mostrava muita criatividade no ataque. No outro jogo do dia, o Duisburg ficou com a lanterna da competição ao ser derrotado pelo Eintracht Frankfurt por 1 x 0. Na atual metade da temporada, o Duisburg está em 18o lugar, com 13 pontos em 17 jogos. O Energie Cottbus e o Nuremberg ocupam as outras duas colocações da zona de rebaixamento com 15 pontos cada. O Rostock subiu para a 15a colocação com 17 pontos, com o Bochum só dois pontos à frente na 13a. O Bayern de Munique fez apenas o suficiente para se manter na liderança do campeonato ao empatar com o Hertha Berlim em 0 x 0, no sábado. O Bayern tem 36 pontos, mesmo número que o Werder Bremen, mas lidera a competição por causa de diferença de gols, depois que o time de Thomas Schaaf venceu o Bayern Leverkusen por 5 x 2. O Campeonato Alemão agora faz o intervalo de meio de temporada e retorna em 1o de fevereiro. (Por Kevin Fylan)