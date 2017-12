Roth admite que o Santos está fora "Se o problema do Santos for o Celso Roth, saio agora, saio nesta quinta-feira", disse o treinador santista, nesta quarta-feira à noite, depois da derrota por 2 a 1 para o Etti Jundiaí, completando a sexta partida sem vitória. Roth admite que seu time está fora do Rio São Paulo. "Agora, resta disputar uma vaga para a Copa dos Campeões, com grande possibilidade de conseguir a classificação." Mais calmo, Roth disse que suas declarações foram feitas no ?pós-jogo? e que será necessário uma conversa. O técnico admite uma reunião com a diretoria para discutir sua situação e a do time. Ele voltou a lamentar os "erros infantis" que o time voltou a cometer nos lances dos dois gols do adversário. "É uma situação que vem ocorrendo desde o jogo contra o Internacional e, assim, não tem esquema, time e nem treinador que suporte a pressão."