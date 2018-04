Roth admite 'vergonha' após Grêmio empatar em casa O técnico Celso Roth não escondeu a decepção com o fato de o Grêmio ter empatado por 2 a 2 com o Atlético-GO, no último domingo, no Estádio Olímpico, em Porto Alegre, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Esse foi o terceiro jogo seguido sem vitória do time gremista em casa, onde empatou por 2 a 2 com o Palmeiras e perdeu por 3 a 1 para o Ceará antes de não conseguir superar o rival de Goiânia. Com isso, o treinador admitiu estar envergonhado pela sequência ruim de resultados.