Roth ainda cobra mais reforços O atacante Oséas, emprestado pelo Cruzeiro, começa a treinar nesta terça-feira no Santos. Mas essa contratação não basta para o técnico Celso Roth, que pede mais reforços. "Oséas é mais um que chega, mas não vamos parar por aí", disse ele, apesar de ter ficado satisfeito com a vitória contra o América-RJ, domingo, na estréia no Rio-São Paulo. O treinador santista sabe que ainda precisa de muita coisa para ter um time competitivo. "É preciso melhorar tudo", avaliou. O atacante Roni, do Fluminense, pode ser o próximo reforço do Santos. O problema que persiste é o pagamento dos salários do jogador, já que ele ganha bem mais do que o teto fixado pelo clube. Essa negociação envolve também o zagueiro André Luís, que interessa ao time carioca. A diretoria santista está tentando reduzir o salário do atleta e ainda que o Flu pague uma parte dele. Enquanto os reforços vem chegando aos poucos, Celso Roth vai lançando os novatos. Diego, de apenas 16 anos, jogou contra o América e foi bem, sofrendo um pênalti e dando o passe para o terceiro gol, marcado por Willians. Mas ele ainda não tem lugar no time titular. "São jogadores que têm qualidade, mas vamos trabalhá-los gradativamente", explicou o treinador. ?Meu trabalho está sendo reconhecido e sei que a cobrança vai aumentando. Não consegui nada ainda. Cheguei ao profissional e tenho que trabalhar muito para continuar", disse Diego, que já defendeu a seleção brasileira Sub-17. Futuro - O meia Robert revelou que pretende continuar na Vila Belmiro pelo menos nos próximos seis meses e tem um objeto claro: voltar à seleção e disputar a Copa do Mundo. "O Santos é uma vitrine e quero estar à disposição do Luiz Felipe Scolari", avisou o jogador. Segundo ele, as negociações para a renovação do seu contrato estão bem encaminhadas. "Espero que tudo se resolva o mais rápido possível para poder jogar tranqüilo."