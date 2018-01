Roth anuncia que Silvio Luiz será titular no Vasco Novo reforço do Vasco, o goleiro Silvio Luiz se apresenta nesta terça-feira em São Januário. Aos 30 anos, o ex-jogador de São Caetano e Corinthians chega ao clube carioca para ser titular, segundo avisou o técnico Celso Roth. ?O Cássio vinha fazendo bons jogos e o Silvio vem para somar. Mas, se ele estiver bem, vai jogar?, afirmou o técnico do Vasco. Além do goleiro Silvio Luiz, o Vasco pode anunciar outro reforço nesta terça-feira. É o atacante Martin Carvalho, do Internacional, que deve passar o dia fazendo exames médicos para assinar contrato. Revelado pelo Inter, Martin Carvalho estava jogando no time B, sem muitas chances no grupo comandado pelo técnico Abel Braga. Ele tem 22 anos e é filho do ex-presidente do clube gaúcho, Fernando Carvalho. Nesta terça-feira, outra expectativa em São Januário é pela reapresentação do atacante Romário. Após a eliminação do Vasco no Campeonato Carioca, o jogador de 41 anos tirou alguns dias de folga e foi descansar em Miami, nos Estados Unidos. Agora, deve voltar aos treinos para se preparar para o Brasileirão, quando tentará chegar ao milésimo gol de sua carreira - está com 999.