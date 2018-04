Roth aponta desfalques como problema do Atlético-MG

No jogo contra o Avaí, por exemplo, o Atlético-MG não contou com cinco titulares: o volante Renan, o atacante Diego Tardelli, o zagueiro Alex Bruno, o goleiro Aranha e o volante Serginho. Nem mesmo o goleiro reserva Bruno esteve à disposição de Roth, o que abriu espaço para a entrada de Edson no time.

"O torcedor tem que prestar atenção, porque tivemos ausências", pediu Roth, ao justificar o empate de 2 a 2 após o Atlético-MG ter aberto 2 a 0 no placar. "Fizemos um bom jogo, mas tivemos dois erros básicos (nos lances dos gols do Avaí) e sofremos o empate em casa", completou o treinador do time mineiro.

Com o frustrante empate no Mineirão, o Atlético-MG aparece em quinto lugar no Brasileirão, com 33 pontos. Agora, o próximo desafio do time mineiro será no domingo, quando visita o Grêmio no Estádio Olímpico, em Porto Alegre.