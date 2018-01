Roth chega; Fla anuncia dois reforços O técnico Celso Roth foi apresentado no início da tarde desta segunda-feira na Gávea para o início do trabalho no comando do Flamengo e recebeu duas boas notícias. O vice-presidente de futebol do clube, Gerson Biscotto, anunciou que estão ?praticamente fechadas? as contratações do volante Carlos Alberto (ex-Figueirense) e Leonardo, jogador que começou no Flamengo, mas que estava no Olimpique de Marselha, na França. ?Está tudo certo com eles. Eu só não digo que está fechado porque eles ainda não assinaram o contrato?, disse o dirigente. Celso Roth chegou otimista à Gávea. Disse que assumir o comando do Flamengo é um dos maiores desafios de sua carreira, mas garante estar preparado. ?No Flamengo as coisas ganham proporções muito maiores, mas eu acredito que o time possa fazer o bom papel no Brasileiro?, afirmou.