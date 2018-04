Roth começa a mudar o Santos O técnico Celso Roth sabe que o Santos ainda precisa mudar muito e hoje iniciou as experiências para o jogo de sábado, contra a Ponte Preta, em Campinas. Pelo coletivo realizado, as mudanças começam pela lateral-direita, com Valdir substituindo Michel. A surpresa maior foi na zaga: Preto foi para a reserva e Odvan assumiu a zaga-central, junto com Cléber. Esquerdinha, confirmado para essa partida, vai armar as jogadas de ataque com Eduardo Marques, sendo que Robert atuará mais avançado, ao lado de William. Esse time, entretanto, pode mudar até sábado. Elano pode se recuperar de contusão até lá, fazendo com que Celso Roth tenha que optar entre ele e William. Hoje William estava animado com a possibilidade de poder começar jogando em Campinas. "O treino foi muito melhor, o Robert me orientou muito e me senti muito mais à vontade que nos outros dias", disse. Autor do último gol no jogo contra o América-RJ domingo passado, ele revelou que Celso Roth passou a ele grande confiança. "Com o apoio da torcida, a gente se sente muito mais leve para fazer o que sabe e o gol saiu nessas circunstâncias". Já o meia Eduardo Marques, que deverá ser mantido na equipe, também estava satisfeito. "Espero ter uma boa seqüência de jogos para garantir a condição de titular", disse ele, sem esconder a expectativa de renovação de seu contrato, que vence dia 30. "Espero que tudo seja acertado para continuar no Santos e fazer uma boa campanha", comentou. Quem não terá oportunidade de manter a seqüência no momento é o meia Diego, que teve boa atuação. Domingo, já que foi convocado pela Seleção Sub-17, e deverá ficar fora de Santos durante os próximos 15 dias. Hoje à tarde surgiu a informação de que o Santos estaria interessado na contratação de Fabiano Souza, do Inter de Porto Alegre, mas o presidente Marcelo Teixeira desmentiu essa notícia. É que, com a incorporação de juniores à equipe principal e a chegada de três atletas experientes - Odvan, Esquerdinha e Odvan - os dirigentes acreditam que o técnico Celso Roth terá condições de montar uma boa equipe.