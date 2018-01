Roth confirma interesse por Donizete Muito mais importante que o primeiro jogo-treino que o Palmeiras fez hoje em Serra Negra foram as declarações de Celso Roth. O treinador admitiu que a pedido dele a diretoria está tentando contratar Donizete, do Botafogo, e Athirson, da Juventus. Eles seriam os substitutos ideais para Alex e Felipe. "O Donizete é um jogador moderno, que se movimenta demais. Tanto auxilia o ataque como ajuda na marcação do meio-de-campo. Ele é experiente e costuma ditar o ritmo do time em que joga. Eu coloquei o nome dele na lista dos que podem ser contratados e se integrar imediatamente à equipe. Agora depende da diretoria", diz Roth, empolgado. No Rio de Janeiro, Donizete confidenciou que já tem tudo acertado com dirigentes palmeirenses. Mas o diretor de futebol do clube carioca, Antônio Rodrigues, disse que não será tão fácil assim. "Ele tem contrato conosco até julho de 2002. Pagamos US$ 1,2 milhão pelo seu passe. Então, não tem conversa: de graça, Donizete não sai." O Botafogo deve três meses de salário ao meia. Quanto a Athirson, foi o próprio jogador que confirmou, hoje, no Rio de Janeiro, o interesse do Palmeiras. "Dirigentes me procuraram na Itália e me ofereceram um contrato de um ano. Como estou na reserva da Juventus, talvez possa haver um acordo. Vou esperar as negociações. Por enquanto, a conversa é entre os dirigentes", revela o lateral. Roth confirma o interesse: "O Athirson é um grande jogador e é o tipo de lateral que também chegaria para jogar no Palmeiras. Todos sabem o que ele já fez pelo Flamengo, pelo Santos. Ele também está na minha lista de pedido a diretoria." Diretoria despista - O diretor de futebol, Américo Faria, não confirma as transações: "O que posso dizer é que estamos tentando os jogadores que o nosso treinador pediu. Não vou falar em nomes. Só quando fechar as transações." Mas a dupla pode ser anunciada ainda amanhã. Enquanto isso, o Palmeiras, jogando com três volantes contra o Serra Negra, venceu o jogo-treino de hoje por 4 a 0, gols de Arce, Lopes, Paulo Turra e Basílio.